NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von National Grid zwar von 1150 auf 1175 Pence angehoben, die Papiere aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Alexander Wheeler begründete sein neues Anlagevotum mit dem nur begrenzten Kurspotenzial der Aktie. Das höhere Kursziel reflektiere die jüngsten Geschäftszahlen des Energieversorgers, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung./rob/edh/ag;