Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’427 0.5%  SPI 17’117 0.6%  Dow 46’520 0.2%  DAX 24’423 1.3%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’646 1.2%  Gold 3’860 0.1%  Bitcoin 95’639 -0.5%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 64.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Milliardendeal zwischen Oracle und OpenAI sorgt für Euphorie und Skepsis
Boeing-Aktie leichter: Start von Langstreckenflieger 777X verzögert sich wohl weiter
Emmi-Aktie: Analyst Patrik Schwendimann wird Investor-Relations-Chef
ALSO-Aktie: Konzernleitung wird verkleinert
Lufthansa-Aktie: Swiss erwägt Einsatz von Billig-Crews auch auf Kanada-Flügen
Suche...
200.- Saxo-Deal

National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

11.37
CHF
0.17
CHF
1.47 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.10.2025 07:15:25

National Grid Overweight

National Grid
11.37 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1225 Pence auf "Overweight" belassen. Der Netzbetreiber dürfte nach dem ersten Geschäftshalbjahr 35 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Ergebnisses in trockenen Tüchern haben, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Er mag die Anlagestory aus Gewinnwachstum und Wertschöpfung./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12.25 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10.70 £ 		Abst. Kursziel*:
14.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10.70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14.49%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu National Grid plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:15 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 National Grid Outperform Bernstein Research
04.09.25 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen