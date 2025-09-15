National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
11.37CHF
0.17CHF
1.47 %
15.09.2025
03.10.2025 07:15:25
National Grid Overweight
National Grid
11.37 CHF 1.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1225 Pence auf "Overweight" belassen. Der Netzbetreiber dürfte nach dem ersten Geschäftshalbjahr 35 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Ergebnisses in trockenen Tüchern haben, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Er mag die Anlagestory aus Gewinnwachstum und Wertschöpfung./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12.25 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.70 £
|
Abst. Kursziel*:
14.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.49%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|11.37
|1.47%
