Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’327 0.2%  SPI 17’042 0.0%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’862 -0.4%  Euro 0.9305 0.0%  EStoxx50 5’638 -0.4%  Gold 3’965 0.9%  Bitcoin 83’013 0.8%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 64.3 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Sika41879292Idorsia36346343
Top News
Ausblick: IREN veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
KI-Neuling Nebius-Aktie überrascht Anleger - kann er NVIDIA und Palantir toppen?
Investment-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Tesla-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

340.34
CHF
-2.88
CHF
-0.84 %
13:54:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2025 12:46:07

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
340.34 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach Auswertung ihres Trackers für die GTF-bedingten Aircrafts on Ground (AoG) - also diejenigen Flugzeuge, die wegen des Triebwerktyps am Boden bleiben und zum Service müssen. Die Anzahl sei für ihren Geschmack weiterhin zu hoch, aber zumindest gebe es einen Silberstreif am Horizont. Denn die Maschinen kehrten zuletzt immer schneller in den Flugbetrieb zurück./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
365.40 € 		Abst. Kursziel*:
36.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
365.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.87%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten