National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
11.37CHF
0.17CHF
1.47 %
15.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.10.2025 08:47:40
National Grid Buy
National Grid
11.37 CHF 1.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Der Stromversorger habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die wichtigste Botschaft sei, dass die Gesamtperformance der Briten im Rahmen der Erwartungen liegt./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.66 £
|
Abst. Kursziel*:
18.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu National Grid plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Was Analysten von der National Grid-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
25.09.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Handel in London: FTSE 100 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Schwacher Wochentag in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)