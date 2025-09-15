Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’400 0.3%  SPI 17’078 0.4%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’265 0.6%  Euro 0.9359 0.1%  EStoxx50 5’629 0.9%  Gold 3’866 0.0%  Bitcoin 94’419 0.0%  Dollar 0.7970 0.0%  Öl 65.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: Hätte sich ein Investment in Telefonica vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 5 Jahren gekostet
ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor einem Jahr verloren
Suche...

National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

11.37
CHF
0.17
CHF
1.47 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2025 08:47:40

National Grid Buy

National Grid
11.37 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Der Stromversorger habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die wichtigste Botschaft sei, dass die Gesamtperformance der Briten im Rahmen der Erwartungen liegt./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Buy
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.60 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.66 £ 		Abst. Kursziel*:
18.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu National Grid plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten