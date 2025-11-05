Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
05.11.2025 11:26:37
Rheinmetall und Leonardo sichern sich ihren ersten gemeinsamen Auftrag - Aktie in Rot
Das neue Gemeinschaftsunternehmen von Deutschlands grösster Waffenschmiede Rheinmetall und dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo hat seinen ersten Auftrag zur Lieferung gepanzerter Fahrzeuge erhalten.
Vor gut einem Jahr gaben Rheinmetall und Leonardo die Gründung des Joint Ventures bekannt. Beide Partner halten jeweils 50 Prozent der Anteile. Erklärtes Ziel ist die Schaffung eines "neuen Schwergewichts im europäischen Panzerbau". Anfang des Jahres gab das Bundeskartellamt grünes Licht für die Gründung des Unternehmens. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Rom.
Der Vertrag umfasst laut Mitteilung die Lieferung von 21 gepanzerten Kettenfahrzeugen, darunter fünf Lynx KF-41 mit Rheinmetalls Lance-Turm sowie 16 Fahrzeuge in einer neuen Konfiguration mit gleichem Fahrgestell, aber Leonardos Hitfist-30-Millimeter-Turm. David Hoeder, Executive Chairman des Joint Ventures, bezeichnete diesen ersten gemeinsamen Auftrag des deutsch-italienischen Gemeinschaftsunternehmens als "wichtigen Meilenstein".
Die Rheinmetall-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent auf 1.711,00 Euro. Die Papiere von Leonardo notieren im Mailänder Handel derweil 2,38 Prozent tiefer bei 49,805 Euro.
/rme/DP/zb
ROM (awp international)
