National Grid 11.78 CHF -0.95% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet vom britischen Netzbetreiber positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.