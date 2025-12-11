National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
National Grid Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido drückte den Aktien am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er erwartet vom britischen Netzbetreiber positive mittelfristige Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seine absoluten Top-Favoriten sind allerdings RWE und SSE./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
12.50 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
13.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
11.16 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Javier Garrido
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
11.12.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
11.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
11.12.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
11.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
10.12.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
05.12.25