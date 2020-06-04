Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

250.00
CHF
80.75
CHF
47.71 %
04.06.2020
SWX
16.09.2025 09:51:27

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
491.10 CHF -2.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 566 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik des Rückversicherers schwäche sich nach Jahren starker Entwicklung ab, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einem Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das habe auch das zweite Quartal gezeigt. Prinzipiell gestalteten sich die Aussichten für Munich Re zwar nicht schlecht, doch andere Werte wie Scor oder Hannover Rück seien derzeit interessanter./rob/mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
566.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
529.20 € 		Abst. Kursziel*:
6.95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
523.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.22%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

