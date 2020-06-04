Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 566 Euro belassen. Die geschäftliche Dynamik des Rückversicherers schwäche sich nach Jahren starker Entwicklung ab, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einem Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden. Das habe auch das zweite Quartal gezeigt. Prinzipiell gestalteten sich die Aussichten für Munich Re zwar nicht schlecht, doch andere Werte wie Scor oder Hannover Rück seien derzeit interessanter./rob/mf/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 02:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
566.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
529.20 €
|
Abst. Kursziel*:
6.95%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
523.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.22%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
