MLP Aktie 340699 / DE0006569908
6.58CHF
0.10CHF
1.54 %
17:30:05
SWX
22.01.2026 18:00:17
MLP SE Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Bewertung von MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 8,80 Euro gestartet. Gerhard Schwarz betonte in seiner Neubewertung am Donnerstag das defensive Geschäftsmodell des Finanzdienstleisters und das kontinuierlich profitable Wachstum. Dieses werde im Aktienkurs nicht widergespiegelt./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 16:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
MLP SE
Analyst:
Baader Bank
Kursziel:
8.80 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
7.28 €
Abst. Kursziel*:
20.88%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
7.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.89%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MLP SE
14.01.26
|EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
14.01.26
|EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
12.01.26
|EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
12.01.26
|EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
29.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
29.12.25
|SDAX aktuell: SDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.ch)
29.12.25
|EQS-CMS: MLP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
29.12.25
|EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)