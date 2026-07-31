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MLP Aktie 340699 / DE0006569908

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31.07.2026 18:00:38

Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei MLP SE-Aktie

MLP
7.07 CHF -2.09%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der MLP SE-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 10,35 EUR, was einem Anstieg von 2,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der MLP SE-Aktie von 7,730 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Baader Bank8,80 EUR13,8429.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)11,90 EUR53,9529.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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