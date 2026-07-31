MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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31.07.2026 18:00:38
Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei MLP SE-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der MLP SE-Aktie veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 10,35 EUR, was einem Anstieg von 2,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der MLP SE-Aktie von 7,730 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Baader Bank
|8,80 EUR
|13,84
|29.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11,90 EUR
|53,95
|29.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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