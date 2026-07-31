Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei MLP SE-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der MLP SE-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 10,35 EUR, was einem Anstieg von 2,62 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der MLP SE-Aktie von 7,730 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Baader Bank 8,80 EUR 13,84 29.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 11,90 EUR 53,95 29.07.2026

Redaktion finanzen.ch