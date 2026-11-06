Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’641 -2.2%  SPI 20’644 -2.1%  Dow 51’070 -0.9%  DAX 25’722 -2.3%  Euro 0.9141 -0.2%  EStoxx50 6’142 -1.4%  Gold 4’051 -0.9%  Bitcoin 61’974 0.2%  Dollar 0.8195 0.4%  Öl 98.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie schwächer: Tumorfälle bei Kindern nach Zolgensma-Behandlung
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
Suche...
Plus500 Depot

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

434.62
CHF
-5.29
CHF
-1.20 %
13:55:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 09:24:54

Microsoft Outperform

Microsoft
434.62 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 722 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Microsoft

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10 >15
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 722.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 535.93 		Abst. Kursziel*:
34.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 536.28 		Abst. Kursziel aktuell:
34.63%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:24 Microsoft Outperform Bernstein Research
02.11.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
02.11.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen