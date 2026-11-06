Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Microsoft
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 722.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 535.93
|
Abst. Kursziel*:
34.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 536.28
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.63%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags unter Druck (finanzen.ch)
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05.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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05.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
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05.11.26
|Microsoft rejects multibillion-dollar AI deal with UK’s Nscale (Financial Times)
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04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
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