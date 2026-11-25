Die Microsoft-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 492,13 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'304 Punkten steht. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 477,39 USD. Bei 485,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'401'534 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 559,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 11,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 40,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92.28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 77.67 Mrd. USD eingefahren.

Am 26.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 20,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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