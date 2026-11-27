Das Papier von Microsoft legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 490,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'566 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 500,38 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 499,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 773'154 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 559,15 USD. 13,88 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 349,20 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,88 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,90 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,92 USD, nach 3,72 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 92.28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77.67 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Microsoft am 26.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2027 20,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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