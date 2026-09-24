Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 0.2%  SPI 19’753 0.0%  Dow 51’353 -0.3%  DAX 25’387 -0.1%  Euro 0.9415 0.2%  EStoxx50 6’304 0.1%  Gold 4’268 -0.5%  Bitcoin 69’717 0.1%  Dollar 0.8277 0.3%  Öl 105.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Roche-Aktie leichter: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Leclanché meldet Insolvenzantrag für deutsche Tochtergesellschaften an - Aktie im Blick
V-Zug-Aktie kaum verändert: Carsten Liesener soll 2027 VR-Präsident werden
Swissquote-Aktie tiefer: Finanz-App Yuh könnte schon 2027 im Ausland starten
Suche...
ETF Sparplan

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

629.73
CHF
15.03
CHF
2.45 %
16:05:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 13:56:45

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Meta Platforms
628.17 CHF 2.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 820 auf 920 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der neue KI-Agent Muse sei gut aufgenommen worden, womit der Social-Media- und Technologieriese in diesem Bereich weiter Fortschritte mache, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag nach seinem Besuch der Connect-Konferenz. Da bald Millionen von Unternehmen ihre eigenen KI-Agenten auf Muse haben dürften, werde Meta dann in der Lage sein, daran über ein Provisionsmodell Geld zu verdienen - ähnlich wie im Werbegeschäft./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Meta Platforms

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 920.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 744.10 		Abst. Kursziel*:
23.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 760.93 		Abst. Kursziel aktuell:
20.90%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:19 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen