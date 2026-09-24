Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 820 auf 920 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der neue KI-Agent Muse sei gut aufgenommen worden, womit der Social-Media- und Technologieriese in diesem Bereich weiter Fortschritte mache, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag nach seinem Besuch der Connect-Konferenz. Da bald Millionen von Unternehmen ihre eigenen KI-Agenten auf Muse haben dürften, werde Meta dann in der Lage sein, daran über ein Provisionsmodell Geld zu verdienen - ähnlich wie im Werbegeschäft./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 920.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 744.10
|
Abst. Kursziel*:
23.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 760.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.90%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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|13:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
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|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
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|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|599.82
|-2.42%
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