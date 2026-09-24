Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 763,80 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 766,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 746,85 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'063'509 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 766,94 USD erreichte der Titel am 24.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 46,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 60.80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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