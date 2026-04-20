Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’134 -1.1%  SPI 18’595 -0.9%  Dow 49’363 -0.2%  DAX 24’295 -0.5%  Euro 0.9167 -0.1%  EStoxx50 5’939 -0.7%  Gold 4’741 -1.7%  Bitcoin 59’038 -0.1%  Dollar 0.7802 0.2%  Öl 97.6 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Krisenvorsorge auf dem Prüfstand: Verliert Gold seinen Status als "sicherer Hafen"?
Warteck-Aktie höher: Opting-Up-Klausel von 49 Prozent geplant
Sika-Aktie stabil: Neue Ländergesellschaft in Kirgistan gegründet
Roche-Aktie trotzdem schwächer: US-Gesundheitsbehörde prüft Gazyva/Gazyvaro bei systemischem Lupus
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Razzia bei Tochterfirma und bei einem Bauunternehmen
Suche...
eToro entdecken

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

526.52
CHF
-8.58
CHF
-1.60 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.04.2026 15:35:56

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
526.52 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 872 auf 908 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Bei Meta sollte der kontinuierliche Zuwachs an KI-Werbeeinnahmen aufgezeigt werden./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Meta Platforms

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 908.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 675.54 		Abst. Kursziel*:
34.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 671.72 		Abst. Kursziel aktuell:
35.18%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten