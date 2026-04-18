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Trotz Milliardengewinnen 18.04.2026 09:21:00

Meta-Aktie im Blick: Neuer Umbau voraus - Warum die Facebook-Mutter tausende Stellen streichen will

Meta-Aktie im Blick: Neuer Umbau voraus - Warum die Facebook-Mutter tausende Stellen streichen will

Der US-Technologiekonzern Meta Plattforms steht offenbar erneut vor einem tiefgreifenden Umbau seiner Organisation - aufgrund von KI.

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• Meta plant grossen Stellenabbau
• Weniger Personal, mehr Infrastruktur
• Stärkerer Fokus auf KI

Mit der Facebook-Mutter Meta bereitet offenbar der nächste grosse US-Technologiekonzern einen grossangelegten Stellanabbau vor. Nach Informationen von "Reuters" soll ab dem 20. Mai 2026 eine erste Welle von Entlassungen beginnen, die rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen dürfte - das wären etwa 8'000 Arbeitsplätze. Weitere Kürzungen im Laufe des Jahres gelten als wahrscheinlich.

Bereits in den Jahren 2022 und 2023 hatte das Unternehmen im Rahmen eines sogenannten Effizienzprogramms rund 21'000 Stellen gestrichen. Die jetzige Runde gilt als grösste Anpassung seit dieser Phase - allerdings unter deutlich besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Effizienzprogramm ohne Krise

Meta erwirtschaftete zuletzt weiterhin Umsätze von über 200 Milliarden US-Dollar sowie Gewinne in zweistelliger Milliardenhöhe. Die aktuellen Einschnitte erfolgen also nicht aus finanzieller Not heraus, sondern im Rahmen einer organisatorischen Straffung und strategischen Schwerpunktverlagerung.

Denn der zentrale Treiber der aktuellen Einschnitte liegt im massiven Ausbau der KI-Kapazitäten. Meta plant für das Jahr 2026 Investitionen in Rechenzentren, Chips und Infrastruktur in einer Grössenordnung von bis zu 135 Milliarden US-Dollar. Damit würde sich der Kapitaleinsatz gegenüber 2025 nahezu verdoppeln. Die Zahlen verdeutlichen eine strukturelle Verschiebung innerhalb der Branche. Während früher vor allem Personal als zentraler Wachstumstreiber galt, rückt heute Rechenleistung in den Mittelpunkt. KI-Modelle benötigen enorme Datenmengen, spezialisierte Hardware und globale Infrastruktur - Investitionen, die sich nur teilweise parallel zu steigenden Mitarbeiterzahlen realisieren lassen.

Neben der technologischen Transformation verfolgt Meta auch ein organisatorisches Ziel: schlankere Entscheidungsstrukturen. Interne Planungen sehen laut "Reuters" weniger Managementebenen und stärker KI-gestützte Arbeitsprozesse vor. Teams sollen zusammengelegt oder neu ausgerichtet werden, insbesondere in Bereichen mit indirekter Wertschöpfung oder hoher Automatisierbarkeit.

Insgesamt signalisiert der geplante Schritt einen grundlegenden Wandel im Selbstverständnis grosser Plattformunternehmen: Produktivität soll künftig stärker aus KI, Software-Automatisierung und datengetriebenen Systemen entstehen als aus Personalwachstum.

KI als Organisationsprinzip - nicht nur als Produkt

Die Stellenstreichungen sind deshalb weniger als Sparprogramm zu verstehen, denn als Teil eines umfassenden Übergangs zu einer "AI-first"-Organisation. Meta baut derzeit laut dem "Reuters"-Bericht neue interne Einheiten auf, die sich explizit mit der Anwendung generativer KI in Geschäftsprozessen beschäftigen. Parallel entstehen Strukturen für neue Geschäftsfelder rund um KI-basierte Dienste.

Damit folgt das Unternehmen einem Muster, das sich zunehmend in der gesamten Branche beobachten lässt: Laut Branchenanalysen wurden allein im Jahr 2026 bislang weltweit mehr als 73'000 Stellen im Technologiesektor abgebaut - häufig parallel zu steigenden KI-Budgets.

So reagiert die Meta-Aktie

Die Meta-Aktie hatte den Freitagshandel an der NASDAQ mit einem Plus von 1,73 Prozent auf 688,55 US-Dollar abgeschlossen. Nachbörslich gab das Papier dann leicht um 0,23 Prozent auf 686,99 US-Dollar nach.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com

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