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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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17:30:00
BRXC
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21.04.2026 15:51:40

Rio Tinto Equal Weight

Rio Tinto
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe einen insgesamt soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
66.00 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
73.27 £ 		Abst. Kursziel*:
-9.92%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
72.90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.47%
Analyst Name::
Amos Fletcher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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