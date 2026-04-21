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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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Kennzahlen voraus 21.04.2026 14:37:00

Ausblick: ABB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: ABB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.

ABB
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ABB (Asea Brown Boveri) wird am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,782 USD gegenüber 0,540 CHF im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 17 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,47 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,06 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,20 USD je Aktie, gegenüber 2,15 CHF je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 36,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 27,45 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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13.04.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 ABB Neutral UBS AG
31.03.26 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
27.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
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