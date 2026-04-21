ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kennzahlen voraus
|
21.04.2026 14:37:00
Ausblick: ABB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.
ABB (Asea Brown Boveri) wird am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,782 USD gegenüber 0,540 CHF im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 17 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,47 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,06 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,20 USD je Aktie, gegenüber 2,15 CHF je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 33 Analysten durchschnittlich auf 36,63 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 27,45 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Montagshandel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|13.04.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg bleibt im Fokus: SMI leichter -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Dienstagshandel abwärts, wohingegen der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Fernost zogen am Dienstag an.