Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Quartal von 6400 auf 6300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis des Minenkonzerns sei von den bereits angekündigten Störeinflüssen geprägt und habe so den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte etwas seine Schätzungen für 2026 und 2027 wegen höherer Betriebs- und Explorationskosten und niedrigerer Volumina./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
73.46 £
|
Abst. Kursziel*:
-14.24%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
73.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.08%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Analysen zu Rio Tinto plc
|09:57
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05:58
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
