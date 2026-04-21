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Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

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21.04.2026 18:34:10

Iberdrola SA Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Kennziffern dürften bestätigen, dass der spanische Energieversorger in der Lage sei, ein Wachstum des Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich aufrechtzuerhalten, schrieb Ahmed Farman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
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