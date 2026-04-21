ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 348 auf 375 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Für den Google-Mutterkonzern erhöhte er seine Umsatzschätzung für dieses Jahr marginal und für 2027 um 3 Prozent./tih/he;