Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.45 Prozent schwächer bei 26’552.94 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.038 Prozent tiefer bei 26’662.32 Punkten, nach 26’672.43 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 26’412.52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’670.11 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23’898.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’987.57 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 18’258.09 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’719.56 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 5.71 Prozent auf 147.66 USD), Atlassian (+ 5.69 Prozent auf 70.75 USD), Charter A (+ 4.37 Prozent auf 246.96 USD), Enphase Energy (+ 4.16 Prozent auf 33.83 USD) und Arm (+ 3.92 Prozent auf 173.27 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Intel (-4.69 Prozent auf 65.29 USD), Netflix (-2.87 Prozent auf 94.52 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.34 Prozent auf 672.47 USD), Broadcom (-2.28 Prozent auf 397.29 USD) und Tesla (-1.95 Prozent auf 392.80 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’003’767 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.167 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.30 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch