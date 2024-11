NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Positive Studiendaten mit dem Krebsmittel Pimicotinib wertet Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung "leicht positiv"./tih;