Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’132 -0.3%  SPI 18’031 -0.3%  Dow 48’135 0.4%  DAX 24’307 0.1%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’758 0.0%  Gold 4’413 1.7%  Bitcoin 71’069 0.8%  Dollar 0.7942 -0.1%  Öl 61.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Holcim-Aktie im Minus: Urteil im Lafarge-Prozess am 13. April erwartet - Klimaklage gegen Konzern
Zurück zur Einfachheit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Merck-Aktie dennoch in Rot: Pimicotinib in China zugelassen
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...

Merck Aktie 37535116 / US5893392093

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gelenktumor-Behandlung 22.12.2025 10:13:42

Merck-Aktie dennoch in Rot: Pimicotinib in China zugelassen

Merck-Aktie dennoch in Rot: Pimicotinib in China zugelassen

Die Darmstädter Merck KGaA hat in China für das Medikament Pimicotinib die Zulassung für den Einsatz bei einem seltenen Gelenktumor, dem symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT), erhalten.

Merck
23.60 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die chinesische Zulassungsbehörde National Medical Products Administration (NMPA) Pimicotinib zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit TGCT zugelassen, bei denen eine chirurgische Entfernung potenziell zu Funktionseinschränkungen oder relativ schwerer Krankheitslast führen würde. Erteilt worden sei die Zulassung um Zuge der beschleunigten Prüfung (Priority Review).

Pimicotinib, ein von Abbisko Therapeutics mit Sitz in Schanghai entwickelter Inhibitor des Kolonie-stimulierenden Faktor-1-Rezeptors (CSF-1R), sei das erste Arzneimittel chemischen Ursprungs der Klasse 1, das in China zur Behandlung von TGCT genehmigt wurde.

TGCT ist laut Mitteilung ein seltener und lokal aggressiver Gelenktumor, der mit zunehmender Schwellung, Steifheit und Einschränkung der Beweglichkeit des betroffenen Gelenks sowie Schmerzen einhergeht. Unbehandelt oder bei Auftreten von Rezidiven kann TGCT Knochen-, Gelenk- und umliegendes Gewebe irreversibel schädigen.

Die Zulassung in China basiert laut Mitteilung auf den Ergebnissen einer globalen Phase-3-Studie, in der Pimicotinib. Des Weiteren seien bei klinischen Ergebnissen signifikante Verbesserungen erreicht worden.

Merck zufolge wurde Pimicotinib für die Behandlung von inoperablem TGCT bereits der Status einer bahnbrechenden Therapie (BTD) von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) erteilt sowie eines vorrangigen Arzneimittels (PRIME) von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Merck hält die weltweiten Vermarktungsrechte an Pimicotinib.

Die Merck-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,50 Prozent tiefer bei 118,70 Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 03:59 ET (08:59 GMT)

DOW JONES

Weitere Links:

November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie
Merck KGaA:-Aktie höher: Fast-Track-Status für Cladribin-Kapseln von der US-FDA
Merck-Aktie aber etwas leichter: Partnerschaft in den USA - Parkinson-Medikament mit Hilfe von KI

Bildquelle: Merck KGaA