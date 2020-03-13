Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

13.03.2020
22.08.2025 16:10:48

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform

Mercedes-Benz Group
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
55.31 € 		Abst. Kursziel*:
13.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
55.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.23%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

