Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|16:10
|Mercedes-Benz Group Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
