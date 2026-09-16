Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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16.09.2026 10:02:28
DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67.21 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 1.488 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69.28 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 15.09.2026 auf 46.56 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 69.28 EUR entspricht einer negativen Performance von 30.72 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Börsenwert von 44.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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