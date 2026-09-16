DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67.21 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 1.488 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69.28 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 15.09.2026 auf 46.56 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 69.28 EUR entspricht einer negativen Performance von 30.72 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Börsenwert von 44.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch