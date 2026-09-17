Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 46,45 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'760 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 46,48 EUR. Mit einem Wert von 45,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 642'459 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 34,22 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.06.2026 auf bis zu 42,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 3,50 EUR je Wertpapier. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.06 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Rückruf für weltweit über 23'000 Autos

Daimler Truck-Aktie verliert: Polen-Vertrieb für Lkw-Motoren im Blick