Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’811 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’353 2.1%  Bitcoin 63’083 0.4%  Dollar 0.8247 -0.1%  Öl 104.2 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Tesla-Aktie dennoch höher: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA
Nestlé-Aktie: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Leonteq-Aktie: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Suche...

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Mercedes-Benz Group
43.73 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 46,45 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'760 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 46,48 EUR. Mit einem Wert von 45,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 642'459 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 34,22 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.06.2026 auf bis zu 42,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 3,50 EUR je Wertpapier. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.06 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Rückruf für weltweit über 23'000 Autos

Daimler Truck-Aktie verliert: Polen-Vertrieb für Lkw-Motoren im Blick

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten