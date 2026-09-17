Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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17.09.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag gesucht
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 45,81 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 45,81 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 46,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 323'449 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. 36,10 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.06.2026 Kursverluste bis auf 42,63 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 EUR. Am 28.07.2026 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,45 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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