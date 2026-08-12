Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
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12.08.2026 07:57:23
EQS-News: Medios setzt Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2026 fort und richtet Fokus auf Profitabilität und Cash Conversion
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EQS-News: Medios AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Pressemitteilung
Medios setzt Wachstumskurs im 1. Halbjahr 2026 fort und richtet Fokus auf Profitabilität und Cash Conversion
Berlin, 12. August 2026 – Die Medios-Gruppe („Medios“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa hat am 11. August 2026 einen Vertrag über den Erwerb von 74 % der Anteile an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen, einschliesslich der kartellrechtlichen Freigabe.
Vereinbarter Erwerb von Caelo erweitert europäische Plattform
Caelo mit Sitz in Hilden ist ein führender deutscher Anbieter pharmazeutischer Wirkstoffe, Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den GMP-zertifizierten Standorten Hilden und Bonn und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 40 Mio. €.
Der Erwerb erfolgt über die neu gegründete Medios Holding Compounding Essentials GmbH. Caelo soll nach Vollzug zum deutschen Ankerpunkt der europäischen Wirkstoffe und Compounding-Essentials Plattform von Medios werden, zu der auch die Aktivitäten in Belgien und Spanien gehören. Die Transaktion beschleunigt den Eintritt von Medios in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirkstoffe und eröffnet Potenziale insbesondere in Beschaffung, Produktion, Kapazitätsauslastung und Vertrieb.
Caelo wird nach Vollzug der Transaktion in den Medios-Konzernabschluss einbezogen. Auf die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 werden keine Auswirkungen erwartet. Weitere Einzelheiten enthält die am 11. August 2026 veröffentlichte Transaktionsmitteilung.
Die Medios-Gruppe hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 8,4 % auf 1.074,9 Mio. € (H1 2025: 991,7 Mio. €) und überschritten damit erstmals in einem Halbjahr die Marke von einer Milliarde Euro. Alle operativen Segmente trugen zum organischen Umsatzwachstum bei.
Im Segment Arzneimittelversorgung stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 8,5 % auf 868,4 Mio. € (H1 2025: 800,1 Mio. €). Das EBITDA pre¹ ging um 10,4 % auf 23,6 Mio. € zurück (H1 2025: 26,4 Mio. €); die EBITDA-pre-Marge verringerte sich von 3,3 % auf 2,7 %, was im Wesentlichen am anhaltenden Preisdruck bei einzelnen margenstarken Präparaten lag.
Mit dem Programm Avanti-Medios! bündelt Medios Massnahmen zur Verbesserung der operativen Effizienz und der Kostenstruktur. Dazu gehört unter anderem die Optimierung des Produktionsnetzwerks mit der Einstellung der Produktion am Standort Aschaffenburg. Die Versorgung der dort betreuten Kunden erfolgt aus anderen Medios-Standorten.
Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern verringerte sich auf 8,5 Mio. € (H1 2025: 12,7 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,35 € (H1 2025: 0,50 €); das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 € (H1 2025: 0,96 €). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ging auf 11,2 Mio. € zurück (H1 2025: 23,4 Mio. €). Wesentliche Einflussfaktoren waren neben dem niedrigeren Konzernergebnis insbesondere höhere Steuerzahlungen. Trotz des starken Umsatzanstiegs gegenüber dem Vorjahreshalbjahr lag die Veränderung des Working Capital unter der des Vorjahres. Der Free Cashflow vor Akquisitionen belief sich auf 3,1 Mio. € (H1 2025: 20,5 Mio. €).
Medios hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 am 28. Juli 2026 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun einen höheren Konzernumsatz zwischen 2,10 und 2,16 Mrd. €. Zuvor hatte die Prognose bei 2,00 bis 2,12 Mrd. € gelegen. Die Prognose für das EBITDA pre¹ wurde von bisher 94 bis 102 Mio. € auf 88 bis 92 Mio. € angepasst.
Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2026 steht auf der Investor-Relations-Website unter investors.medios.group zur Verfügung.
Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026
¹Das EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, Aufwendungen für M&A-Aktivitäten, Aufwendungen für die ERP-Systemeinführung, Restrukturierungskosten sowie einmalige Aufwendungen aufgrund von Veränderungen im Vorstand.
Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.
Kontakt
Katrin Neuffer
12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
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|Medios AG
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|+49 30 232 566 - 800
|Fax:
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|A1MMCC
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|391200Z7Z09IHDBT2L23
|EQS News ID:
|2380864
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2380864 12.08.2026 CET/CEST
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