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11.08.2026 15:51:05

EQS-Adhoc: Medios AG – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) und Eintritt in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe 

Medios
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EQS-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Medios AG – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) und Eintritt in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe 

11.08.2026 / 15:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medios AG – Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) und Eintritt in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe 

Berlin, 11. August 2026 – Die Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, Medios) hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 74 % der Anteile an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo), Hilden unterzeichnet. Caelo ist ein führender Anbieter pharmazeutischer Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs), Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 40 Mio. €. Die Transaktion bedeutet für Medios den Eintritt auch in den deutschen Markt für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe sowie den Grundstein einer europäischen Plattform für Compounding Essentials. Der kreditfinanzierte Kaufpreis ist abhängig von der künftigen Performance von Caelo und bewegt sich im oberen einstelligen Millionenbereich. Über die weiteren 26% der Anteile an Caelo sind Put- und Call-Optionen vereinbart. Caelo wird nach Vollzug der Transaktion vollkonsolidiert.

Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen und wird noch im vierten Quartal 2026 erwartet. Auf die am 28. Juli 2026 aktualisierte Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2026 hat der Erwerb keine Auswirkungen. 
Mitteilende Person: Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender

 

 

Kontakt

Katrin Neuffer

Director Investor Relations & Communications

Medios AG

Heidestrasse 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

www.medios.group


-------------------
 

Über Medios AG

Medios ist ein führender Specialty-Pharma-Anbieter in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien unterstützt das Unternehmen die zentralen Partner der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services. Gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen hat sich Medios der Vorreiterrolle in der individualisierten Medizin verschrieben, um innovativste Therapien für alle verfügbar zu machen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) sind im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und im Auswahlindex SDAX enthalten.

www.medios.group

 

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Medios AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den hierin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Eine Gewähr oder Haftung für zukunftsgerichtete Aussagen wird daher nicht übernommen. Die Medios AG übernimmt auch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit es dazu keine gesetzliche Verpflichtung gibt.



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11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Medios AG
Heidestrasse 9
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 232 566 - 800
Fax: +49 30 232 566 - 801
E-Mail: ir@medios.group
Internet: www.medios.group
ISIN: DE000A1MMCC8
WKN: A1MMCC
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Z7Z09IHDBT2L23
EQS News ID: 2380676

 
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2380676  11.08.2026 CET/CEST

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