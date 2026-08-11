EQS-News: Medios erwirbt 74 %-Mehrheit an Caelo und stärkt sein deutsch-europäisches Geschäft mit pharmazeutischen Wirk- und Hilfsstoffen

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Medios erwirbt 74 %-Mehrheit an Caelo und stärkt sein deutsch-europäisches Geschäft mit pharmazeutischen Wirk- und Hilfsstoffen



11.08.2026 / 15:57 CET/CEST

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Medios erwirbt 74 %-Mehrheit an Caelo und stärkt sein deutsch-europäisches Geschäft mit pharmazeutischen Wirk- und Hilfsstoffen

Bündelung komplementärer Stärken

Breiteres Angebot für Apotheken aus einer Hand

Gemeinsame Basis für verlässliche Versorgung und Wachstum in Deutschland und Europa

Berlin, 11. August 2026 – Die Medios AG („Medios“) (ISIN: DE000A1MMCC8) hat heute einen Vertrag über den Erwerb von 74 % der Anteile an der Caesar & Loretz GmbH (Caelo) unterzeichnet, dessen Vollzug unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe steht. Caelo mit Sitz in Hilden ist ein führender Anbieter pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs), Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden und beschäftigt rund 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den GMP-zertifizierten Standorten Hilden und Bonn. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 40 Mio. €.

Für die Apotheken würde durch die Übernahme ein konkreter Mehrwert entstehen: Medios kann sie künftig noch umfassender aus einer Hand begleiten – von zugelassenen Arzneimitteln über die sterile Zubereitung (Compounding) bis zu den Wirk- und Rohstoffen für die eigene Rezeptur. Die Angebote beider Häuser ergänzen sich, ohne sich zu überschneiden: Caelo bringt eine traditionsreiche, im Apothekenmarkt etablierte Marke, GMP-zertifizierte Kapazitäten und langjährige, von Vertrauen geprägte Kundenbeziehungen ein, Medios sein Vertriebsnetz und seine internationale Reichweite. Beide verbindet ein hoher Anspruch an Qualität und Verlässlichkeit – die Grundlage einer sicheren Versorgung der Patientinnen und Patienten.

Caelo wird zum deutschen Ankerpunkt eines europäischen Verbunds für pharmazeutische Wirk- und Hilfsstoffe: Unter der neuen Medios Holding Compounding Essentials GmbH – geführt von Constantijn van Rietschoten, im Vorstand der Medios AG verantwortlich für das internationale Geschäft – bündelt Medios künftig seine europäischen Aktivitäten in diesem Bereich, gemeinsam mit den Gesellschaften in Belgien (Magis Pharma) und Spanien (Metapharmaceutical). Da pharmazeutische Wirkstoffe – anders als Fertigarzneimittel – über den gemeinsamen europäischen GMP-Standard grenzüberschreitend handelbar sind, lässt sich dieses Angebot schrittweise auch um zusätzliche Produktgruppen erweitern und in weitere europäische Märkte tragen. Caelo soll als eigenständige Gesellschaft mit ihrer Marke fortgeführt und von Asiye Dogan geleitet werden; Ulrich von der Linde scheidet mit dem Closing aus der Geschäftsführung aus. Die Standorte Hilden und Bonn bleiben die operative Basis. Auf die am 28. Juli 2026 angepasste Konzernprognose 2026 hat der Erwerb keine Auswirkungen.

Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Mit Caelo gewinnen wir einen Partner, der seit Jahrzehnten für Qualität, Verlässlichkeit und Nähe zu den Apotheken steht – Werte, die auch für Medios an erster Stelle stehen. Gemeinsam können wir die Apotheken und damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten noch besser unterstützen“.

Ulrich von der Linde, Geschäftsführer Caelo: „Mit dem Eintritt in die Medios-Gruppe eröffnen sich für Caelo hervorragende Perspektiven: ein starker Verbund, neue Vertriebswege und neue Wachstumsmöglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass damit die Zukunft für Caelo mit seinen Teams in Hilden und Bonn gesichert ist“.

Weitere Einzelheiten erläutert Medios im Rahmen der Halbjahres-Kommunikation am 12. August 2026 sowie auf dem Capital Markets Day am 29. September 2026.



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Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

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