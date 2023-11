ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's vor dem Investorentag am 6. Dezember auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Es werde um strategische Prioritäten und die Wachstumsstrategie der Schnellrestaurant-Kette gehen, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne unter anderem mit Details zu den Wachstumsplänen der "4D" (digital, delivery, drive-thru & development)./ck/jha/;