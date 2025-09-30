Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’109 0.9%  SPI 16’749 0.7%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’881 0.6%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’530 0.4%  Gold 3’859 0.7%  Bitcoin 91’297 0.1%  Dollar 0.7964 -0.1%  Öl 67.1 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
Experten sehen bei Netflix-Aktie Potenzial
Analysten sehen für Coca-Cola-Aktie Luft nach oben
So schätzen die Analysten die Boeing-Aktie im September 2025 ein
Suche...
200.- Saxo-Deal

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktien-Prognosen 30.09.2025 22:30:39

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur McDonalds-Aktie im Überblick.

McDonald's
242.14 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie wurde im September 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von McDonalds mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 352,75 USD, was einem Anstieg von 48,86 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 303,89 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research320,00 USD5,3016.09.2025
UBS AG350,00 USD15,1703.09.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?