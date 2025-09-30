McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
30.09.2025 22:30:39
So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur McDonalds-Aktie im Überblick.
McDonald's
242.14 CHF -0.35%
Die McDonalds-Aktie wurde im September 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von McDonalds mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 352,75 USD, was einem Anstieg von 48,86 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 303,89 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|320,00 USD
|5,30
|16.09.2025
|UBS AG
|350,00 USD
|15,17
|03.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
