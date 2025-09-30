So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

Die McDonalds-Aktie wurde im September 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von McDonalds mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 352,75 USD, was einem Anstieg von 48,86 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 303,89 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 320,00 USD 5,30 16.09.2025 UBS AG 350,00 USD 15,17 03.09.2025

Redaktion finanzen.ch