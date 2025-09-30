Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Wie sich der US-Regierungsstillstand auf Dollar, Euro und Franken auswirkt
Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

6.92
CHF
-0.01
CHF
-0.16 %
30.09.2025
BRXC
01.10.2025 19:30:18

HelloFresh Neutral

HelloFresh
6.92 CHF -0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen des Kochboxen-Versenders dürften eher keine Verbesserung der Geschäftstrends belegen, schrieb Marcus Diebel in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7.24 € 		Abst. Kursziel*:
10.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HelloFresh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
mehr Nachrichten

Analysen zu HelloFresh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
19:30 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 HelloFresh Halten DZ BANK
04.09.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
