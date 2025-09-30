HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
6.92CHF
-0.01CHF
-0.16 %
30.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.10.2025 19:30:18
HelloFresh Neutral
HelloFresh
6.92 CHF -0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen des Kochboxen-Versenders dürften eher keine Verbesserung der Geschäftstrends belegen, schrieb Marcus Diebel in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.24 €
|
Abst. Kursziel*:
10.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HelloFresh
|
30.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, sell (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, sell (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: HelloFresh SE: TWG Ventures GmbH, Verkauf (EQS Group)
|
23.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu HelloFresh
|19:30
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|19:30
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:30
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|04.09.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|6.92
|-0.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:08
|
UBS AG
Continental Buy
|20:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|19:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Hermès Neutral
|19:32
|
Jefferies & Company Inc.
Vossloh Hold
|19:30
|
JP Morgan Chase & Co.
HelloFresh Neutral
|19:29
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|17:15
|
Bernstein Research
Nike Outperform