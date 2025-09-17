Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
84.15CHF
0.39CHF
0.47 %
17.09.2025
01.10.2025 19:32:50
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nach dem bekanntgegebenen und bereits erwarteten Abschluss der Übernahme von Sabeta habe der Bahntechnikkonzern seinen Jahresausblick konkretisiert, schrieb Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Mittelpunkte der neuen Umsatz- und operativen Ergebniszielspannen (Ebit) lägen nun knapp über den Konsensprognosen./gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vossloh AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
86.90 €
Abst. Kursziel*:
9.32%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
88.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.86%
Analyst Name::
Fabian Piasta
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vossloh AG
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
16:31
|EQS-News: Acquisition of Sateba completed (EQS Group)
16:31
|EQS-News: Erwerb von Sateba abgeschlossen (EQS Group)
16:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
16:15
|EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Acquisition of Sateba completed – Vossloh expands its portfolio in Europe with the closing of the purchase (EQS Group)
16:15
|EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Erwerb von Sateba abgeschlossen – Vossloh erweitert mit dem Vollzug des Kaufs sein Portfolio in Europa (EQS Group)
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
12:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
Analysen zu Vossloh AG
|19:32
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|84.15
|0.47%
