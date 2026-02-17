Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’721 0.5%  SPI 18’906 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’857 0.2%  Euro 0.9115 -0.1%  EStoxx50 5’985 0.1%  Gold 4’942 -1.0%  Bitcoin 52’434 -1.2%  Dollar 0.7705 0.1%  Öl 68.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie legt zu
Swisscom-Aktie fester: Lohnerhöhung ab April für Mitarbeitende im GAV
Rheinmetall-Aktie sinkt: Schweden bestellt Waffensysteme
GAM Holding-Aktie fester: Gerhard Lohmann ist neuer CFO
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Suche...
eToro entdecken

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

471.40
CHF
-1.73
CHF
-0.37 %
09:00:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 11:40:52

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
471.40 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 685 Euro auf "Outperform" belassen. Eine unerwartet schnelle Erholung bei der Marke Dior könnte dem Luxusgüterkonzern dabei helfen, in seinem wichtigen Geschäftsbereich Fashion & Leather Goods insgesamt besser abzuschneiden, schrieb Luca Solca am Montagabend./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
685.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
524.10 € 		Abst. Kursziel*:
30.70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
522.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.20%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11:20 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen