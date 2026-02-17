LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 471.40 CHF -0.37% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 685 Euro auf "Outperform" belassen. Eine unerwartet schnelle Erholung bei der Marke Dior könnte dem Luxusgüterkonzern dabei helfen, in seinem wichtigen Geschäftsbereich Fashion & Leather Goods insgesamt besser abzuschneiden, schrieb Luca Solca am Montagabend./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:30 / UTC



