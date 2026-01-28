Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

498.23
CHF
-7.58
CHF
-1.50 %
16:37:24
BRXC
29.01.2026 15:17:38

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
498.23 CHF -1.50%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 625 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Luxusgüterkonzerns für 2025 habe er geringfügige Anpassungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2027 liege nun 5 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
625.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
545.90 € 		Abst. Kursziel*:
14.49%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
544.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.78%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

