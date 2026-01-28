LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
498.23CHF
-7.58CHF
-1.50 %
16:37:24
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 15:17:38
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
498.23 CHF -1.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 625 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Luxusgüterkonzerns für 2025 habe er geringfügige Anpassungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2027 liege nun 5 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
625.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
545.90 €
|
Abst. Kursziel*:
14.49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
544.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.78%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
15:58
|CAC 40 aktuell: CAC 40 nachmittags in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Verluste in Paris: CAC 40 im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Aktie gibt deutlich nach (AWP)
|
28.01.26
|MÄRKTE EUROPA/Indizes etwas leichter - ASML stark, LVMH schwach (Dow Jones)