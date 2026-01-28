LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 498.23 CHF -1.50% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 625 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Luxusgüterkonzerns für 2025 habe er geringfügige Anpassungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzung je Aktie für 2027 liege nun 5 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.