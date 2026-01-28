LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
498.89CHF
0.66CHF
0.13 %
09:51:46
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.01.2026 15:04:07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
498.89 CHF 0.13%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH nach vorgelegten Jahreszahlen von 580 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Luxusgüterkonzern sieht Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie keinen Spielraum für anziehende Schätzungen. Im Gegensatz dazu kürzte sie leicht ihre eigene Umsatzschätzung in diesem Jahr, was vor allem mit Währungseffekten zu tun habe./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
570.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
547.20 €
|
Abst. Kursziel*:
4.17%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
549.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.71%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
29.01.26