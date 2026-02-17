LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Hold" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
570.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
524.10 €
|
Abst. Kursziel*:
8.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
522.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.17%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:33
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Euronext-Handel: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Schwacher Handel: CAC 40 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|471.40
|-0.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|11:45
|
Barclays Capital
Air Liquide Overweight
|11:40
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform