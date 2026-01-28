LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 570 Euro belassen. Mit seinem Quartalsbericht habe der Luxusgüterkonzern seine starke Kontrolle von wichtigen Faktoren - etwa Kosten und Betriebskapital - demonstriert, auf die LVMH Einfluss habe, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Die für den Aktienkurs entscheidende Umsatzentwicklung in wichtigen Geschäftsbereichen und Regionen habe derweil enttäuscht. Anderson sieht weiter Risiken für die Konsensschätzungen durch die chinesischen Konsumenten sowie die Dollar-Schwäche und sieht sich in seiner pessimistischen Sicht auf die Branche bestätigt./rob/gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
570.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
547.30 €
|
Abst. Kursziel*:
4.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
541.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.24%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Verluste in Paris: CAC 40 im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handelskonflikte belasten Luxuskonzern LVMH - Aktie gibt deutlich nach (AWP)
|
28.01.26
|MÄRKTE EUROPA/Indizes etwas leichter - ASML stark, LVMH schwach (Dow Jones)
|
28.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|499.90
|-1.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Buy
|09:56
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|09:54
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
ING Group Hold
|09:51
|
Jefferies & Company Inc.
Hennes & Mauritz AB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
ABB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy