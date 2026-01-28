LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 498.23 CHF -1.50% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 700 auf 685 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die vorgestellten Resultate für das vierte Quartal an. Ein in die Zukunft verschobener Bewertungszeitraum mildere etwas den Effekt niedrigerer Gewinnschätzungen eines gesenkten Bewertungsmultiplikators./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.