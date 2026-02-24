Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags in Grün

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.28 Prozent stärker bei 8’521.11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.550 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.303 Prozent auf 8’471.44 Punkte an der Kurstafel, nach 8’497.17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’461.88 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’523.22 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 8’143.05 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’959.67 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.02.2025, den Stand von 8’090.99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.98 Prozent aufwärts. Bei 7’996.59 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 119’652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276.986 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.98 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch