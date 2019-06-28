Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

412.00
CHF
0.45
CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
15.10.2025 10:17:50

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
567.44 CHF 14.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das organische Wachstum des Luxusgüterkonzerns im dritten Quartal sei stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er schraubte seine Prognosen deshalb leicht nach oben./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
575.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
528.60 € 		Abst. Kursziel*:
8.78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
609.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.68%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

10:17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
10:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
