26.09.2025 14:18:12

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
487.95 CHF -1.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Trotz des Kursrückgangs in diesem Jahr bleibe die Aktie im Luxusgüterbereich erste Wahl, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Neben dem Marktkontext habe die Schwäche auch mit hausgemachten Aspekten zu tun, doch LVMH schaue dem nicht tatenlos zu./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
513.10 € 		Abst. Kursziel*:
16.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
513.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.87%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse