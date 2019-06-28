LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
412.00CHF
0.45CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 14:18:12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
487.95 CHF -1.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Trotz des Kursrückgangs in diesem Jahr bleibe die Aktie im Luxusgüterbereich erste Wahl, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Neben dem Marktkontext habe die Schwäche auch mit hausgemachten Aspekten zu tun, doch LVMH schaue dem nicht tatenlos zu./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:30 / UTC

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
513.10 €
Abst. Kursziel*:
16.94%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
513.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.87%
Analyst Name::
Luca Solca
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
