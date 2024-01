NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Niedrigere Treibstoffkosten dürften die moderat gesunkenen Preise ausgeglichen haben, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seiner Schätzung für den operativen Gewinn (Ebit) liege er leicht über der Zielvorgabe der Fluggesellschaft./bek/edh;