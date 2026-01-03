BYD vs. Tesla: Wer dominiert wirklich Chinas NEV-Markt?

• BYD bleibt Marktführer in China• Tesla kehrt in die Top 10 zurück• BYD setzt auf technologische Stärke

BYD bleibt Chinas führender Hersteller von New Energy Vehicles (NEV). Im November 2025 konnte der Konzern seine Spitzenposition behaupten, während Tesla wieder in die Top 10 zurückkehrte, so ein Bericht auf CnEVPost.

BYD trotz Absatzrückgang weiter führend

Laut des von der China Passenger Car Association veröffentlichtem Ranking verkaufte BYD im November 2025 306'561 NEVs im Einzelhandel. Das entspricht einem Rückgang von 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen jedoch einen leichten Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber Oktober.

Laut CnEVPost, erreichte BYD im November seine Spitzenposition auf dem chinesischen Markt für NEVs mit einem Marktanteil von 23,2 Prozent - leicht mehr als im Oktober, jedoch deutlich niedriger als die 32,9 Prozent im Vorjahresmonat.

Von Januar bis November führte BYD den chinesischen NEV-Markt mit insgesamt 3'144'671 Einzelhandelsverkäufen und einem Marktanteil von 27,4 Prozent an.

Im Gesamtmarkt für Personenkraftwagen, inklusive Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, setzte BYD seine Spitzenposition fort: Im November erreichte der Konzern einen Marktanteil von 13,8 Prozent bei den Einzelhandelsverkäufen.

BYD produziert batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs), während Tesla ausschliesslich BEVs herstellt, heisst es weiter. So habe BYD eine breitere Produktpalette, mit der das Unternehmen auf dem chinesischen Markt antreten können.

Tesla erholt sich in China

Dem Bericht zufolge, erzielte Tesla im November 2025 73'145 Einzelhandelsverkäufe in China, was einem Rückgang von fünf Prozent im Jahresvergleich entspricht, jedoch einen starken Anstieg von 181,3 Prozent gegenüber Oktober bedeutet. Damit kehre der US-Elektrofahrzeughersteller in die Top 10 der NEV-Händler zurück und belege den fünfen Platz. Sein Marktanteil in China lag im November bei 5,5 Prozent, nach 2,03 Prozent im Oktober, wie gesammelte Daten von CnEVPost zeigen.

Der Elektroautohersteller belegte von Januar bis November den fünften Platz auf Chinas NEV-Markt mit 531'855 verkauften Fahrzeugen und einem Marktanteil von 4,6 Prozent, so der Bericht weiter. Im Oktober hatte Tesla mit nur 26'006 verkauften Fahrzeugen den niedrigsten Monatswert seit November 2022 erreicht. Infolgedessen fiel das Unternehmen in der CPCA-Rangliste der NEV-Einzelhandelsverkäufe für Oktober aus den Top 10. Dies stelle Teslas erste Abwesenheit seit August 2022 dar, heisst es.

Aussichten für BYD

Nach Jahren des Wachstums, die BYD zum weltweit grössten Hersteller von NEVs gemacht haben, habe das Unternehmen in diesem Jahr eine deutliche Wachstumsverlangsamung erlebt, und die Verkäufe gingen in den letzten Monaten sogar zurück, berichtet CnEVPost. Der Vorsitzende und Präsident von BYD, Wang Chuanfu, erklärte nun den Aktionären, warum eine Erholung der Dynamik erwartet werden könne.

Die Inlandsverkäufe seien laut Wang in diesem Jahr zurück gegangen, weil der derzeitige technologische Vorsprung des Unternehmens nicht so stark ausgeprägt sei wie in früheren Jahren. Zudem habe sich das Wettrennen der Branche um die niedrigsten Preise weiter verschärft.

Die Kernkompetenz von BYD liege in der Technologie, und das Team von 120'000 Ingenieuren werde entscheidend dazu beitragen, technologische Herausforderungen zu meistern und die führende Position des Unternehmens wiederherzustellen, betonte Wang. Weiter sagt er, dass BYD in den nächsten zwei bis drei Jahren seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die Umsetzung neuer Technologien intensivieren will, um fortschrittliche Innovationen zu liefern und den technologischen Vorsprung auszubauen.

Im November verkaufte BYD laut CnEVPost 480'186 NEVs, so viele wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr. Diese Zahl bedeute allerdings auch einen Rückgang von 5,25 Prozent im Jahresvergleich und den dritten Monat in Folge mit rückläufigem Jahresvergleich. Von Januar bis November erreichten die Verkäufe 4'182'038 NEVs, was einem Plus von 11,3 Prozent im Jahresvergleich entspricht, so der Bericht weiter.

Redaktion finanzen.ch