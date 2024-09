NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts niedrigerer Kerosinpreise habe er seine Ergebnisschätzungen für die Fluggesellschaft vor den anstehenden Quartalszahlen etwas angehoben, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem gehe er nun von einer geringeren Steuerquote aus./gl/la;