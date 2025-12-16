Partners Group-Aktie etwas stärker: Entwicklung neuer Private-Market-Lösung mit Erste Asset Management

Gemeinsam wollen sie Private-Market-Lösungen in Österreich und anderen Ländern Zentral- und Osteuropas anbieten.

Ziel ist laut einer Mitteilung vom Dienstag "eine umfassende Private-Market-Lösung für Privat- und Institutionsanleger" der Erste Group. Diese soll in einem "Evergreen"-Format angeboten werden und Zugang zu Möglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien bieten.

Partners Group verwaltet den Angaben zufolge weltweit 52 Milliarden US-Dollar im Bereich Private Wealth. Das Unternehmen betreut Privatanleger über ein Netzwerk von über 130 Intermediären und Partnern. Insgesamt verwaltet das Institut ein Vermögen von über 174 Milliarden Dollar.

Erste Asset Management ist die Vermögensverwaltungseinheit der Erste Group mit Sitz in Wien und bietet Finanzlösungen in Mittel- und Osteuropa an. Laut der Mitteilung beläuft sich das verwaltete Vermögen auf über 100 Milliarden Euro.

Die Partners Group-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,12 Prozent höher bei 963,40 CHF. Für die Aktie der Erste Group geht es in Wien zwischenzeitlich 0,87 Prozent auf 98,00 Euro nach oben.

Zürich (awp)