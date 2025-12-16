|Partnerschaft
|
16.12.2025 16:25:00
Partners Group-Aktie etwas stärker: Entwicklung neuer Private-Market-Lösung mit Erste Asset Management
Der Privatmarktspezialist Partners Group ist eine strategische Partnerschaft mit dem österreichischen Vermögensverwalter Erste Asset Management eingegangen.
Ziel ist laut einer Mitteilung vom Dienstag "eine umfassende Private-Market-Lösung für Privat- und Institutionsanleger" der Erste Group. Diese soll in einem "Evergreen"-Format angeboten werden und Zugang zu Möglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien bieten.
Partners Group verwaltet den Angaben zufolge weltweit 52 Milliarden US-Dollar im Bereich Private Wealth. Das Unternehmen betreut Privatanleger über ein Netzwerk von über 130 Intermediären und Partnern. Insgesamt verwaltet das Institut ein Vermögen von über 174 Milliarden Dollar.
Erste Asset Management ist die Vermögensverwaltungseinheit der Erste Group mit Sitz in Wien und bietet Finanzlösungen in Mittel- und Osteuropa an. Laut der Mitteilung beläuft sich das verwaltete Vermögen auf über 100 Milliarden Euro.
Die Partners Group-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,12 Prozent höher bei 963,40 CHF. Für die Aktie der Erste Group geht es in Wien zwischenzeitlich 0,87 Prozent auf 98,00 Euro nach oben.
Zürich (awp)
Weitere Links:
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: SMI mit kanppen Gewinnen -- DAX fährt Verluste ein -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen mit Verlusten. Die US-Börsen notieren am Dienstag nahe der Nulllinie. An den Aktienmärkten in Fernost dominierten am Dienstag ebenfalls die Verkäufer das Geschehen.