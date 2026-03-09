Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 19 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Eni S.p.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
20.64 €
Abst. Kursziel*:
1.77%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
20.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.69%
Analyst Name::
Michele della Vigna
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:58
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
