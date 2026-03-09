Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.03.2026 11:58:14

Eni Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 19 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.64 € 		Abst. Kursziel*:
1.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.69%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

Analysen zu Eni S.p.A.

11:58 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
