Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 37 auf 42 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:59
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
